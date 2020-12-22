"Ось зараз гідно виступив. Потрібно було написати ще ШБ, взагалі заповажав", – написав Попов у коментарях до світлини своєї екс-дівчини із ним та Коноплею.

Конопля підкорив серце розкішної красуні, яка крутила роман з талантом Динамо

Додамо, що оборонець Шахтаря почав зустрічатись із Анастасією Гладун, яка раніше перебувала у стосунках із оборонцем Динамо та підтримала своєрідний тренд серед дівчат українських футболістів.

Нагадаємо, не так давно колишня дівчина форварда Динамо Владислава Супряги Дарія Савіна також вкрала серце гравця Шахтаря Валерія Бондаря. Судячи зі спільних фото в Instagram, Анастасія та Дарія є хорошими подругами.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі