Головний тренер Роми Жозе Моурінью не схильний впадати в ейфорію після перемоги над Емполі (7:0) у матчі 4-го туру серії А.

"Хороша гра, але не на 7:0. Ми прагнули перемоги, до того, щоб перемогти з комфортним рахунком. Були і злети, і падіння, у тому числі з погляду фізичних кондицій, не всі були готові відіграти 90 хвилин із високою інтенсивністю.

Рома – Емполі – 7:0 – відео голів та огляд гри

Мені шкода Емполі, але такий футбол. Часом трапляється і 7:0. Але мені однаково не сподобалися деякі речі в грі моєї команди, ми разом з тренерами детальніше проаналізуємо все пізніше.

Не думаю, що я був таким поганим тренером, як говорили минулого тижня. І зараз ми не стали визначною командою. Ми команда, яка має потенціал, і наша мета – йти від матчу до матчу і перемагати", – цитує Моурінью RomaGiallorossa.

Рома розтрощила Емполі з красивими голами Дибали та Крістанте, здобувши першу перемогу в сезоні