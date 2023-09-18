Главный тренер Ромы Жозе Моуринью не склонен впадать в эйфорию после победы над Эмполи (7:0) в матче 4-го тура серии А.

"Хорошая игра, но не на 7:0. Мы стремились к победе, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в том числе с точки зрения физических кондиций, не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью.

Рома – Эмполи – 7:0 – видео голов и обзор игры

Мне жалко Эмполи, но такой футбол. Иногда бывает и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами подробнее проанализируем все позже.

Не думаю, что я был таким плохим тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали великой командой. Мы команда, имеющая потенциал, и наша цель – идти от матча к матчу и побеждать", – цитирует Моуринью RomaGiallorossa.

Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дыбалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне.