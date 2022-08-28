Туринці повністю переграли Рому в першому таймі, але забили лише одного разу – Влаховіч реалізував штрафний удар. По перерві гості оговталися і реалізували один зі своїх нечисленних моментів. Абрахам скористався асистом Дибали.

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"Після гри я сказав Аллегрі, що Ромі неймовірно пощастило в першому таймі. У другій половині гри ми змогли трохи додати.

У перерві сказав гравцям, що мені соромно бути їхнім тренером. Справа була не в тактиці, а у ставленні до гри. Ми не мали права приїхати в Турин і так грати. Ще під час першого тайму я говорив: "Моліться, щоб рахунок був тільки 1:0". Це було жахіття. Рахунок 0:1 – це щастя, враховуючи гру Роми в першому таймі.

Ми абсолютно нічого не зробили, це було чисте везіння. У другому таймі була зовсім інша команда, хоча, на жаль, у мене не було багато варіантів підсилення гри через травми Дзаньйоло та Вейналдума.

Звісно, я міг би сказати, що завдяки своєму тренерському генію змінив ситуацію в перерві, але це не так. Хочу бути чесним з людьми", – цитує Моурінью Football Italia.

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