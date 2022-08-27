Ювентус зіграв внічию з Ромою в рамках 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рома підійшла до звітного матчу в статусі одного з лідерів, вигравши обидва попередні поєдинки. Натомість Ювентусу потрібно було реабілітуватися за втрату очок на полі Сампдорії.

Рома і Ювентус зіграли внічию – Дибала розкішним асистом відповів на шедевральний гол Влаховіча

Господарі Альянц Стедіум дуже оперативно взялися за виконання цього завдання. Зокрема, Душан Влаховіч. Вже на другій хвилині зустрічі серб відкрив рахунок неймовірним ударом зі штрафного. Розвинути успіх не вдалося, а Рома вкотре ефективно зіграла на стандарті. Після кутового Дибала пробивав бісіклетою – вийшов ефектний асист на Абрахама.