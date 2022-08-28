Туринцы полностью переиграли Рому в первом тайме, но забили только однажды – Влахович реализовал штрафной удар. После перерыва гости пришли в себя и реализовали один из своих немногочисленных моментов. Абрахам воспользовался ассистом Дибалы.

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"После игры я сказал Аллегри, что Роме невероятно повезло в первом тайме. Во второй половине игры мы смогли прибавить немного.

В перерыве сказал игрокам, что мне стыдно быть их тренером. Дело было не в тактике, а в отношении к игре. Мы не имели права приехать в Турин и так играть. Еще во время первого тайма я говорил: "Молитесь, чтобы счет был только 1:0". Это был ужас. Счет 0:1 – это счастье, учитывая игру Ромы в первом тайме.

Мы абсолютно ничего не сделали, это было чистое везение. Во втором тайме была совсем другая команда, хотя, к сожалению, у меня не было много вариантов усиления игры из-за травм Дзаньоло и Вейналдума.

Конечно, я мог бы сказать, что благодаря своему тренерскому гению изменил ситуацию в перерыве, но это не так. Хочу быть честным с людьми", – цитирует Моуринью Football Italia.

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