У суботу, 27 серпня, продовжився 3 тур чемпіонату Італії 2022/23. Рахунки і огляд матчів суботи – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 3 тур

Ювентус – Рома – 1:1

Голи: Влаховіч, 2 – Абрахам, 69

Кремонезе – Торіно – 1:2

Голи: Сернікола, 80 – Б'янкетті, 17 (авт), Радоньїч, 65

Рома приїхала в Турин, випереджаючи Ювентус на 2 очки, а Пауло Дибала вперше протистояв своїй колишній команді. Фанати "Старої синьйори" зустріли колишнього улюбленця дуже тепло – оплесками і банерами зі словами подяки.

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Господарі шокували римлян вже на 2-й хвилині – Влаховіч фантастично виконав штрафний. М'яч від поперечини влетів у сітку воріт Патрісіу, який навіть не ворухнувся. Перший пропущений гол Роми в чемпіонаті.

Такий початок явно не входив у плани підопічних Моурінью, які не могли нічого протиставити туринській команді. На екваторі першого тайму Ювентус забив вдруге – Локателлі в дотик з-за меж штрафного зміцнив перевагу господарів. Здавалося. Арбітр після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт через фол Влаховіча. Рома до перерви так нічого і не продемонструвала – перевага Юве не викликала сумнівів.

"Вовки" забили свій гол у другому таймі. На 69-й хвилині Пеллегріні подав кутовий, Дибала з льоту ефектно чи то пробив, чи то прострілив, але Абрахам заніс м'яч у ворота. Перша результативна дія аргентинця за Рому.

Аллегрі випустив Міліка, для якого це був дебют за туринську команду після переходу з Марселя. Саме Аркадіуш врятував Юве, вибивши м'яч практично з лінії воріт. Це був останній гострий момент у матчі. 1:1 – Рома вперше втратила очки, набравши 7 балів у трьох турах. Стільки ж у Лаціо та Торіно. Підопічні Аллегрі мають на два менше.

Кремонезе намагався набрати перші очки в чемпіонаті у домашньому матчі з Торіно, який у двох турах здобув 4 пункти. Дебютна домашня гра розпочалася для новачка еліти невдало – Б'янкетті зрізав м'яч у власні ворота після удару Влашіча. По перерві Радоньїч подвоїв перевагу "биків", вразивши ворота з меж воротарського. Кремонезе таки скоротив відставання після влучного удару в дев'ятку, але не більше. 1:2 – третя поразка новачка у трьох матчах. У Торіно 7 балів.