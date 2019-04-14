Моурінью відвідав матч АПЛ між Фулхемом і Евертоном

Екс-тренер Манчестер Юнайтед та Челсі Жозе Моурінью був присутній на поєдинку чергового туру англійської Прем'єр-Ліги.

Португальський фахівець наживо спостерігав за матчем 34-го туру УПЛ між Фулхемом та Евертоном (2:0), який зіграли вчора у Лондоні, повідомляє BBC.

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Зазначимо, що зараз Моурінью перебуває у творчій відпустці після звільнення з тренерського містка Манчестер Юнайтед у грудні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Жозе запропонував свої послуги Інтеру, однак "нерадзуррі" відмовились і воліють запросити на посаду головного тренера команди Антоніо Конте.

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