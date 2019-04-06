Моурінью запропонував свої послуги Інтеру – "нерадзуррі" відмовились

Португальський фахівець зацікавлений у поверненні в Італію.

Як стало відомо Football-Italia, Жозе прагне повернутися на тренерський місток Інтера та запропонував міланському клубу свої послуги. Моурінью попросив колишнього президента "нерадзуррі" Массімо Моратті стати посередником у перемовинах між ним та керівництвом клубу.

Ікарді та Перішіч покинуть Інтер, – екс-функціонер міланського клубу Сімоні

Однак генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта відмовився від ідеї повернення у Інтер португальця. "Беппе" хоче бачити у тренерському кріслі команди Антоніо Конте, який йому добре знайомий за спільною роботою у Ювентусі.

Зазначимо, що Моурінью перебуває без роботи після звільнення з посади головного тренера Манчестер Юнайтед у грудні минулого року.