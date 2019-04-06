toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Моурінью запропонував свої послуги Інтеру – "нерадзуррі" відмовились

14:08 252 Читать на русском
Моурінью запропонував свої послуги Інтеру – "нерадзуррі" відмовились
Моурінью та Конте / The Times

Португальський фахівець зацікавлений у поверненні в Італію.

Як стало відомо Football-Italia, Жозе прагне повернутися на тренерський місток Інтера та запропонував міланському клубу свої послуги. Моурінью попросив колишнього президента "нерадзуррі" Массімо Моратті стати посередником у перемовинах між ним та керівництвом клубу.

Ікарді та Перішіч покинуть Інтер, – екс-функціонер міланського клубу Сімоні

Однак генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта відмовився від ідеї повернення у Інтер португальця. "Беппе" хоче бачити у тренерському кріслі команди Антоніо Конте, який йому добре знайомий за спільною роботою у Ювентусі.

Зазначимо, що Моурінью перебуває без роботи після звільнення з посади головного тренера Манчестер Юнайтед у грудні минулого року.

Теги
Італія Головне Інтер Інтер Жозе Моурінью Жозе Моурінью Антоніо Конте Антоніо Конте Джузеппе Маротта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
21
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук