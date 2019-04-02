Моурінью – про Погба: Його Високоповажність хотіла поїхати зі стадіону на своєму Rolls-Royce

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів про один з епізодів, який трапився за участі хавбека манкуніанців Поля Погба.

"Ми повинні були грати за 30 кілометрів від міста Манчестер, і футболіст попросив мене, чи може він після гри повернутися не з командою, а своїм ходом. Я сказав йому: "Якби ми поїхали в Лондон і ти захотів би залишитися там, це одне, але ми близько і таке рішення немає сенсу".

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Хлопець засмутився. Ми перемогли, і він знову запитав мене. Я був щасливий, бо ми перемогли і трохи поступився йому: "Принаймні, сядь в автобус і попроси свого водія наздогнати тебе через 10 хвилин після того, як команда покине стадіон, а далі їдь, якщо хочеш".

У роздягальні він все ще був незадоволений. Я пішов на прес-конференцію, а коли прийшов в автобус, поряд з ним стояв припаркований Rolls-Royce з водієм. Це була нова машина, і його Високоповажність хотіла виїхати зі стадіону на своєму Rolls-Royce.

Як потрібно було діяти в цій ситуації? Сказати, що ти не поїдеш на Rolls-Royce? Або сказати, що я буду давати дозвіл, тільки коли буду в настрої? Або вирішити цю проблему по-іншому, щоб я в підсумку виявився "у відпустці", – передає слова Моурінью Daily Mail.

До слова, на початку вересня французький хавбек після матчу з Бернлі вирішив покинути стадіон на власному автомобілі, а не на клубному автобусі. Саме конфлікт з Погба став каталізатором звільнення Жозе Моурінью з тренерського містка Манчестер Юнайтед.

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