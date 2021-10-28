Жозе Моуринью не руководил Ромой в матче против Кальяри из-за дисквалификации и после игры не мог попасть в раздевалку, чтобы там подпитаться.

Пришлось ужинать на ступеньках. Португалец запостил в Instagram фото с колой и судком для еды. "Игра завершена. 3 очка. Хорошая еда и еще один пацан", – написал Жозе.

Речь о вчерашнем дебютанте Ромы Феликсе Афена-Гьяне. Римляне обыграли Кальяри и поднялись в топ-4 Серии А.