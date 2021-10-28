Моуринью ужинал на ступеньках после матча Ромы – фото дня
14:17 - Читати українською
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью не смог нормально перекусить.
Рожер Ибаньес 71’
71’ Рожер Ибаньес
Жозе Моуринью не руководил Ромой в матче против Кальяри из-за дисквалификации и после игры не мог попасть в раздевалку, чтобы там подпитаться.
Пришлось ужинать на ступеньках. Португалец запостил в Instagram фото с колой и судком для еды. "Игра завершена. 3 очка. Хорошая еда и еще один пацан", – написал Жозе.
Речь о вчерашнем дебютанте Ромы Феликсе Афена-Гьяне. Римляне обыграли Кальяри и поднялись в топ-4 Серии А.
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