В рамках недільної програми 30-го туру АПЛ Бернлі на виїзді поступився Саутгемптону. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 30-й тур

Саутгемптон – Бернлі – 3:2

Голи: Армстронг, 31, Інгз, 42, Редмонд, 66 – Вуд, 12 (пен), Видра, 28

Ньюкасл – Тоттенхем – початок о 16:05

Астон Вілла – Фулхем – початок о 18:30

Манчестер Юнайтед – Брайтон – початок о 21:30

Недільну ігрову програму в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Саутгемптон – Бернлі. Ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. На 12-й хвилині пенальті, призначений за фол Вокер-Пітерса у штрафному майданчику, реалізував Вуд, а трохи згодом перевагу гостей закріпив Видра. "Святі" одразу відповіли голом Армстронга, а під завісу тайму рахунок зрівняв Інгз.

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На 66-й хвилині Волкот з гострого кута карного майданчика ювелірно навісив на Редмонда, який потужним ударом з льоту не залишив голкіперу шансів – 3:2. До кінця матчу гості відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Саутгемптона.

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