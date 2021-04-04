Ньюкасл врятувався на останніх хвилинах матчу 30-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Ньюкасл – Тоттенхем на "Футбол 24".

Ньюкасл повів у рахунку на 28 хвилині – "сороки" скористались помилкою захисника Тоттенхема, і Лонгстафф вивів Жоелінтона на ударну позицію. Втім, "шпори" не тільки швидко відігрались, але й вийшли вперед – Кейн забив дубль за 4 хвилини.

Ньюкасл вирвав нічию у Тоттенхема і не пустив "шпор" у топ-4, Астон Вілла здобула вольову перемогу над Фулхемом

Друга половина була насичена гострими моментами, один із найнебезпечніших був у того таки Кейна, але він поцілив у стійку. Віллок же зумів забити у зустрічній атаці, врятувавши нічию для Ньюкасла.

Таким чином, Ньюкасл набрав 29 очок та залишився сімнадцятим, Тоттенхем з 49 пунктами не зміг обігнати Челсі та залишився п'ятим.

Ньюкасл на останніх хвилинах врятував нічию з Тоттенхемом і не дозволив "шпорам" піднятись у топ-4