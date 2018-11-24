Моурінью спробував пояснити причини чергової втрати очок Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував нічию з Крістал Пелас (0:0) у матчі 13-го туру АПЛ.

"Розчарування. Наша ціль полягала в тому, щоб добре почати період з восьми матчів, який завершиться в кінці грудня. Ми втратили два очки, а не завоювали одне.

"Хтось дуже впливовий хоче повернутися в збірну", – Моурінью уїдливо відповів на критику Касільяса

Знали, де вони закриваються, а які зони залишають відкритими, але ми діяли недостатньо агресивно. Команда давала супернику час володіти м'ячем і не пресингувала", – цитує Моурінью видання BBC.

Після 13-ти турів Манчестер Юнайтед займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 21 очко.

Касільяс різко висловився на адресу Моурінью, пригадавши його роботу в Реалі