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Моурінью спробував пояснити причини чергової втрати очок Манчестер Юнайтед

22:47 240 Читать на русском
Моурінью спробував пояснити причини чергової втрати очок Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / Фото Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував нічию з Крістал Пелас (0:0) у матчі 13-го туру АПЛ.

"Розчарування. Наша ціль полягала в тому, щоб добре почати період з восьми матчів, який завершиться в кінці грудня. Ми втратили два очки, а не завоювали одне.

"Хтось дуже впливовий хоче повернутися в збірну", – Моурінью уїдливо відповів на критику Касільяса

Знали, де вони закриваються, а які зони залишають відкритими, але ми діяли недостатньо агресивно. Команда давала супернику час володіти м'ячем і не пресингувала", – цитує Моурінью видання BBC.

Після 13-ти турів Манчестер Юнайтед займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 21 очко.

Касільяс різко висловився на адресу Моурінью, пригадавши його роботу в Реалі

Англія13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас: Субота 24 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 0
Крістал Пелас
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас
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