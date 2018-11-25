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Моуринью попытался объяснить причины очередной потери очков Манчестер Юнайтед

24 ноября 22:47 72 Читати українською
Моуринью попытался объяснить причины очередной потери очков Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью / Фото Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал ничью с Кристал Пэлас (0:0) в матче 13-го тура АПЛ.

"Разочарование. Наша цель состояла в том, чтобы хорошо начать период с восьми матчей, который завершится в конце декабря. Мы потеряли два очка, а не завоевали одно.

"Кто-то очень влиятельный хочет вернуться в сборную", – Моуринью язвительно ответил на критику Касильяса

Знали, где они закрываются, а какие зоны оставляют открытыми, но мы действовали недостаточно агрессивно. Команда давала сопернику время владеть мячом и не прессинговала", – цитирует Моуринью издание BBC.

После 13-ти туров Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.

Касильяс резко высказался в адрес Моуринью, вспомнив его работу в Реале

Англия13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: Суббота 24 ноября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
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