Касільяс різко висловився на адресу Моурінью, пригадавши його роботу в Реалі

Екс-голкіпер Реала, а нині воротар Порту Ікер Касільяс розповів про свої стосунки з португальським тренером Жозе Моурінью в часи спільної роботи в мадридському клубі.

"Моурінью прийшов в Реал, щоб конкурувати з Барселоною. Під його керівництвом була велика напруга. Виникла ситуація, яка мені не подобалася. Він дійшов до межі.

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Третій сезон з ним пройшов погано, хоча ми і перемогли в чемпіонаті Іспанії. Відносини між багатьма людьми були зіпсовані.

Це було погано і для нього, і для мене, і для клубу. Думаю, якщо б це сталося знову, я б висунув претензії Моурінью. Однак в той момент я вирішив не піднімати шуму, вважаючи, що це не відповідає цінностям Реала.

Ніхто не хотів обговорювати Моурінью до цього дня, і я вважаю, що не варто зайвий раз згадувати про цей період", – цитує Касільяса видання Marca.

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