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"Хтось дуже впливовий хоче повернутися в збірну", – Моурінью уїдливо відповів на критику Касільяса

14:49 301 Читать на русском
"Хтось дуже впливовий хоче повернутися в збірну", – Моурінью уїдливо відповів на критику Касільяса
Ікер Касільяс і Давід Де Хеа / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью звинуватив свого колишнього підопічного в мадридському Реалі Ікера Касільяса в змові проти голкіпера манкуніанців і збірної Іспанії Давіда Де Хеа.

"Я знаю, чому Де Хеа так багато критикують в Іспанії. Тому що хтось дуже впливовий хоче повернутися до збірної. Але, думаю, зробити це йому буде дуже важко, оскільки перед ним у національній команді найкращий воротар планети", – цитує Моурінью Goal.com.

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Нагадаємо, що раніше Ікер Касільяс різко висловився на адресу Моурінью, пригадавши його роботу в Реалі в негативному світлі. Португальський фахівець вирішив відповісти ветерану, поєднавши його критику з випадами на адресу підопічного "Особливого" в Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа, який замінив Касільяса в збірній.

Також 37-річний кіпер заявив, що не проти повернутися до "Фурії рохи", якщо отримає виклик від керманича команди Луїса Енріке.

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