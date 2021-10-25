Журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері повідомив, що Моурінью склав список із гравців, на яких не розраховує у Ромі.

"Я не засранець": Моурінью розтлумачив свої різкі заяви щодо гравців Роми

Португальцю не підходять екс-нападник Реала Борха Майораль, Гонсало Вільяр, Мараш Кумбулла, Амаду Діавара та Браян Рейнольдс. Клуб намагатиметься позбутись цих гравців вже у зимове трансферне вікно.

До слова, Рома під керівництвом Моурінью зупинила переможну ходу Наполі (0:0) – "вовки" розташувались на четвертій сходинці у Серії А. У Лізі конференції римляни другі після 3 турів – все через нищівну поразку від Буде-Глімта (1:6).

Наполі розписав нічию з Ромою й повернувся на вершину Серії А – партенопейці вперше не виграли у чемпіонаті