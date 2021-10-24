Наполі феєрично розпочав новий чемпіонат, здобувши перемоги у восьми стартових матчах, однак навіть такий успіх не давав партенопейцям права на осічку – схожий темп набрав Мілан, який внаслідок вчорашньої звитяги над Болоньєю вирвався на перше місце. Підопічні Лучано Спалетті могли повернути лідерство в таблиці, але для цього необхідно було зіграти з Ромою бодай внічию. Римляни ж після шести пропущених м'ячів у Норвегії й поразки від Ювентуса у попередньому турі повинні були думати виключно про перемогу.

Мілан у божевільному матчі перестріляв Болонью та очолив Серію А – Ібра повторив досягнення Тотті

Попри шалену важливість поєдинку, команди не поспішали з атаками. Довгий час вони приглядалися один до одного, працюючи в середньому темпі без загострення, а перший момент у зустрічі стався аж на 28-й хвилині – це Абрахам отримав розрізний пас у штрафний, відклеївся від Ррахмані й пробив у правий нижній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою, а Таммі ще й невеличке пошкодження отримав (хоча гру продовжив).

Інших небезпечних епізодів до перерви не виникало. Наполі огризнувся двома негострими ударами Інсіньє, але загалом на полі йшла рівна позиційна боротьба. Як наслідок, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Початок другого тайму не відрізнявся від першого. На полі було багато боротьби, фолів і атак без завершення – за цим було цікаво спостерігати, однак моментів не виникало. Ситуація змінилася в останні півгодини, за які рахунок міг змінитись декілька разів.

Так, Наполі повинен був виходити вперед на 60-й хвилині завдяки передачі Руїса в штрафний і скидці Політано на Осімхена. Манчіні пішов у підкат проти нігерійця, внаслідок чого сталося кілька рикошетів із влучанням у стійку! Ще через дві хвилини Осімхен замкнув подачу Зєлінскі з кутового – м'яч по високій дузі впав на поперечину (хоча Патрісіу все, ніби-то, контролював).

Рома відповіла на 66-й закиданням від Карсдорпа у карний майданчик та ударом Пеллегріні з близької відстані, однак Лоренцо трішечки забракло точності! На 72-й він же виконав подачу з кутового, яку на дальній стійці замкнув Манчіні – м'яч пройшов поруч з каркасом! Після цього римляни провели ще низку непоганих атак.

В цілому, "вовки" виглядали цікавіше за партенопейців, однак на 89-й хвилині саме вони пропустили гол. Відзначився Осімхен, який пробив головою після навісу Руя з лівого флангу – втім, Віктор навіть відсвяткувати не встиг. Офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, якою гості мають бути задоволені. Наполі набрав 25 очок, порівнявся з Міланом і вийшов на перше місце за додатковими показниками.

Рома з 16 заліковими балами зберегла місце у топ-4, але вже за кілька годин Ювентус може потіснити римлян із зони ЛЧ. Розрив між двома клубами становить всього 2 пункти.

Маліновський забив супергол, але Аталанта втратила перемогу після заміни українця і вилучення Гасперіні в матчі Серії А