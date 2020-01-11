Моурінью розповів, як втрата Кейна позначиться на грі Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає, що травма форварда Харрі Кейна змусить його команду змінити стиль гри.

"Якщо я буду багато говорити про Харрі, то трохи засмучусь, після чого ви почнете говорити, що я жалюгідний. Краще говорити про те, що мене радує. Потрібно розуміти, що без нього ми не можемо грати так, як ми зазвичай граємо з ним. Не можемо робити те, що можемо з Харрі.

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Що стосується потенційних новачків, то якщо Деніел Леві (власник Тоттенхема. – примітка) зможе знайти рішення напередодні важких місяців, що чекають нас попереду, то я – за.

Якщо ні, то почекаємо до літа для наступної стадії еволюції команди. Січневе трансферне вікно дивне. Це вікно можливостей. Якщо випадає можливість, у тебе є шанс скористатися нею", – сказав Моурінью в коментарі ВВС.

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