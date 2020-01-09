Кейн вилетів до квітня – зірці Тоттенхема знадобиться операція

Пошкодження нападника Тоттенхема Харрі Кейна виявилося серйозним.

Англієць буде прооперований через розрив м'язу задньої поверхні стегна, інформує офіційний сайт Тоттенхема.

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Кейн зазнав травми у матчі 21 туру АПЛ проти Саутгемтона (0:1). Ретельний огляд клубних медиків підтвердив побоювання щодо проблем нападника. Очікується, що лідер "шпор" зможе повернутися до тренувань не раніше квітня. Таким чином, він точно не допоможе партнерам у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (19 лютого і 10 березня).

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Нагадаємо, у поточному сезоні Кейн провів за Тоттенхем 25 поєдинків, в яких зумів відзначитись 17 голами і 2 асистами.