Керівництво "шпор" вирішило відправити команду на екскурсію дахом Тоттенхем Стедіум.

"Пішов ти!" – Моурінью лаконічно відповів на журналістський випад про свої перспективи

Гравці лондонського клубу на чолі з головним тренером Жозе Моурінью прогулялись навісом домашньої арени. Від захоплюючого виду раділи не всі, відверто нервував хавбек Деле Аллі, який, схоже, не дуже "товаришує" з висотою.

Нагадаємо, новий сезон АПЛ розпочнеться вже 12 вересня. За підсумками минулого розіграшу Тоттенхем розташувався на 6-й сходинці.

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