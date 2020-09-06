Моуринью вместе с игроками Тоттенхэма поднялся на крышу домашней арены – видео, которое захватывает дыхание
Футболисты Тоттенхэма пытались побороть страх высоты, не все справились с заданием.
Руководство "шпор" решило отправить команду на экскурсию крышей Тоттенхэм Стэдиум.
"Пошел ты!" – Моуринью лаконично ответил на журналистский выпад о своих перспективах
Игроки лондонского клуба во главе с главным тренером Жозе Моуринью прогулялись навесом домашней арены. От захватывающего вида радовались не все, откровенно нервничал хавбек Деле Алли, который, похоже, не очень "дружит" с высотой.
Напомним, новый сезон АПЛ начнется уже 12 сентября. По итогам прошлого розыгрыша Тоттенхэм расположился на 6-й строчке.
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