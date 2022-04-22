Туринці перебувають у пошуках заміни Пауло Дибалі. Контракт лідера команди завершується вже влітку і він, вочевидь, покине Турин.

"Стара синьйора" знайшла ще дві кандидатури на місце 28-річного аргентинського форварда. Це Анхель Ді Марія та Давід Нерес, стверджує Sky Sport Italia.

Ювентус зацікавлений у підписанні Салаха на заміну Дибалі

Вінгер ПСЖ теж стане вільним агентом влітку, тому Ювентус вже попередньо контактував з його оточенням. Ді Марія нібито готовий підписати контракт на рік чи два, щоб ще трохи пограти у збірній Аргентини, де виступає і Дибала.

Інший варіант Юве – Давід Нерес. Зірковий вінгер перебрався у Шахтар лише у січні, але через повномасштабну війну, розв'язану Росією, може покинути клуб за невелику суму зовсім скоро. За "гірників" бразилець виступав лише у товариських матчах.

Раніше серед претендентів на заміну Дибалі називали Мохамеда Салаха (Ліверпуль), Ніколо Дзаньйоло (Рома) та Джакомо Распадорі (Сассуоло).

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