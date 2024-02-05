Екс-наставник Роми Моурінью залишив одну цінну річ на клубній базі Роми в Тригорії перед остаточним відходом. Як інформує Il Messaggero, португалець поклав перстень, який гравці "джаллороссі" подарували йому на знак подяки за перемогу в Лізі конференцій.

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Повідомляється, що "особливий" залишив каблучку в шафці капітана Роми Лоренцо Пеллегріні. Згідно з джерелом, Моурінью почувається зрадженим – після його звільнення команда відразу ж підтримала призначення Даніеле Де Россі головним тренером.

Сам ДДР серйозно взявся за налагодження атмосфери в роздягальні, яка в попередні місяці супроводжувалася злетами і падіннями. Новий наставник Роми організував командну вечерю, і футболісти позитивно оцінили це рішення.

Під керівництвом Де Россі Рома здобула дві перемоги у двох матчах – над Вероною і Салернітаною. Після 22 матчів столична команда посідає 6 місце в турнірній таблиці Серії А. Раніше Де Россі зажадав від клубного керівництва істотний бонус за виведення команди в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

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