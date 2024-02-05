Экс-наставник Ромы Моуринью оставил одну ценную вещь на клубной базе Ромы в Тригории перед окончательным уходом. Как информирует Il Messaggero, португалец положил перстень, который игроки "джаллоросси" подарили ему в знак благодарности за победу в Лиге конференций.

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Сообщается, что "особенный" оставил кольцо в шкафчике капитана Ромы Лоренцо Пеллегрини. Согласно источнику, Моуринью чувствует себя преданым – после его увольнения команда сразу же поддержала назначение Даниэле Де Росси главным тренером.

Сам ДДР серьёзно взялся за налаживание атмосферы в раздевалке, которая в предыдущие месяцы сопровождалась взлётами и падениями. Новый наставник Ромы организовал командный ужин, и футболисты положительно оценили это решение.

Под руководством Де Росси Рома добыла две победы в двух матчах – над Вероной и Салернитаной. После 22 матчей столичная команда занимает 6 место в турнирной таблице Серии А. Ранее Де Росси потребовал от клубного руководства существенный бонус за вывод команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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