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Моурінью полює на чемпіона Європи – трійка з АПЛ взялась конкурувати

11:36 184 Читать на русском
Моурінью полює на чемпіона Європи – трійка з АПЛ взялась конкурувати
Вільям Карвалью / Lusa

Лондонський Тоттенхем зацікавився півзахисником севільського Бетіса Вільямом Карвалью.

"Шпори" розглядають варіант із підписанням чемпіона Європи та тріумфатора Ліги націй, стверджує TBR Football.

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Карвалью може перебратися у Тоттенхем у найближче трансферне вікно. Це може свідчити про те, що Жозе Моурінью більше не розраховує на хавбека лондонців Ндомбеле. Конкуренцію "шпорам" у боротьбі за 28-річного португальця складуть Лестер, Вулверхемптон і Вест Хем.

У нинішньому сезоні Вільям Карвалью провів лише 9 матчів у Прімері. Раніше він захищав кольори Спортінга, Серкль Брюгге та Фатіми.

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