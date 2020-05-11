Моуринью охотится на чемпиона Европы – тройка из АПЛ взялась конкурировать

Лондонский Тоттенхэм заинтересовался полузащитником севильского Бетиса Вильямом Карвалью.

"Шпоры" рассматривают вариант с подписанием чемпиона Европы и триумфатора Лиги наций, утверждает TBR Football.

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Карвалью может перебраться в Тоттенхэм в ближайшее трансферное окно. Такой ход может свидетельствовать о том, что Жозе Моуринью больше не рассчитывает на хавбека лондонцев Ндомбеле. Конкуренцию "шпорам" в борьбе за 28-летнего португальца составят Лестер, Вулверхэмптон и Вест Хэм.

В нынешнем сезоне Вильям Карвалью провел лишь 9 матчей в Примере. Ранее он защищал цвета Спортинга, Серкль Брюгге и Фатимы.

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