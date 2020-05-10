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Реднапп: Я думав, що Тоттенхем виграє АПЛ за рік-два

20:05 209 Читать на русском
Реднапп: Я думав, що Тоттенхем виграє АПЛ за рік-два
Харрі Реднапп / Фото HITC

Екс-наставник Тоттенхема Харрі Реднапп бачив потенціал у колишній команді.

"Кілька років тому я дивився на Тоттенхем, Кайл Вокер буквально літав на правому фланзі, Денні Роуз – зліва. Чудово грали Крістіан Еріксен, Мусса Дембеле. Я думав, що в найближчий рік чи два Тоттенхем виграє Прем'єр-лігу.

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Дивлюся на них зараз і розумію, що це вже і близько не та команда. У них як і раніше є Харрі Кейн та інші хороші футболісти, але вони вже не близькі до чемпіонства", – цитує Реднаппа talkSPORT.

Нагадаємо, англійський наставник очолював лондонський клуб у 2008-2012 роках.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Харрі Реднапп
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