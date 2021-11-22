"Перед початком гри Андрій подарував мені пляшку червоного вина, яке є традиційним подарунком в англійському футболі від тренера домашньої команди. Я також поспілкувався з його помічником Мауро Тассотті.

Шевченко оцінив рівень Серії А після свого першого матчу в Дженоа

Радий за себе і розчарований за нього, але одного разу все зміниться. Він буде радий за себе і розчарований за мене. Найдивовижніше, що Шевченко закоханий у футбол та роботу тренера. Потрібно божеволіти від цієї роботи, щоб її успішно виконувати", – сказав Моурінью в ефірі DAZN.

Нагадаємо, напередодні український фахівець провів дебютний матч у статусі головного тренера Дженоа. Рома обіграла генуезців і набрала 22 очки, піднявшись на п'яте місце в турнірній таблиці. "Грифони" з дев'ятьма очками залишилися у зоні вильоту.

Шевченко дебютував у Серії А з поразки Ромі – страхітливі цифри Дженоа, перші ідеї Шеви та урок від Моурінью