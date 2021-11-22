"Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.

Шевченко оценил уровень Серии А после своего первого матча в Дженоа

Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня. Самое удивительное, что Шевченко влюблен в футбол и работу тренера. Нужно сходить с ума от этой работы, чтобы ее успешно выполнять", – сказал Моуринью в эфире DAZN.

Напомним, накануне украинский специалист провел дебютный матч в статусе главного тренера Дженоа. Рома обыграла генуэзцев и набрала 22 очка, поднявшись на пятое место в турнирной таблице. "Грифоны" с девятью очками остались в зоне вылета.

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