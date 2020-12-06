"Хочу привітати Мікеля Артету, він створив чимало проблем для нас. Вони виглядали дуже організованими. Арсенал – хороша команда з хорошим тренером.

Шедевр Сона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:0

Ми вносили деякі зміни, коли здобули перевагу у два голи. Не слід ризикувати в такій ситуації. Мої хлопці добре впорались. Я дуже задоволений цим виступом, але все ж хочу, щоб у другому таймі команда грала по-іншому. Ми зіграли матчі проти Манчестер Сіті, Челсі та Арсенала, тому легко могли втратити очки. Ми набрали сім пунктів і щонайменше тиждень залишимося на вершині, якщо Ліверпуль не заб'є надто багато", – наводить слова Моурінью ВВС.

Додамо, що в наступному турі Тоттенхем поїде в гості до ще одних лондонських сусідів – Крістал Пелас.

Тоттенхем обіграв Арсенал у фірмовому стилі Моурінью і повернувся на перше місце АПЛ – Кейн став рекордсменом дербі