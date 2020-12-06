"Хочу поздравить Микеля Артету, он создал немало проблем для нас. Они выглядели очень организованными. Арсенал – хорошая команда с хорошим тренером.

Шедевр Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:0

Мы вносили некоторые изменения, когда получили преимущество в два гола. Не следует рисковать в такой ситуации. Мои ребята хорошо справились. Я очень доволен этим выступлением, но все же хочу, чтобы во втором тайме команда играла по-другому. Мы сыграли матчи против Манчестер Сити, Челси и Арсенала, поэтому легко могли потерять очки. Мы набрали семь пунктов и по меньшей мере неделю останемся на вершине, если Ливерпуль не забьет слишком много", – приводит слова Моуринью ВВС.

Добавим, что в следующем туре Тоттенхэм поедет в гости к еще одним лондонским соседям – Кристал Пэлас.

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