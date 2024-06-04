Товариські матчі

Словенія – Вірменія – 2:1

Голи: Млакар, 11, Ілічіч, 63 – Ароян, 56

Швейцарія – Естонія – 4:0

Голи: Цубер, 20, Амдуні, 47, Ельведі, 63, Шакірі, 70 (пен)

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Словенія провела зустріч проти команди Олександра Петракова. Вірменія не готується до Євро-2024, оскільки не пройшла у фінальну частину турніру. Гра була доволі рівною, хоч підопічні українського тренера били частіше по воротах суперника, але реальної загрози створити не вдавалося. Словенія використала свої нечисленні моменти і забила два голи. У підсумку господарі святкували перемогу.

Швейцарія познущалась з Естонії, вигравши з розгромним рахунком. Команда Мурата Якіна абсолютно контролювала хід зустрічі, не дозволяючи супернику близько підходити до своїх воріт. Відзначився забитим м'ячем і Шакірі. Він оформив свій 31 гол за збірну Швейцарії. Варто зауважити, що швейцарці на Євро-2024 потрапили в одну групу з Німеччиною, Угорщиною, Шотландією.

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