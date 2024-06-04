Хаві розчарувався в Лєвандовскі та хотів взяти в Барселону форварда іншого профілю. Колишній тренер склав перелік "дев'яток", які краще підходять команді, та особливо виділив Довбика, повідомляє Sport.

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Артем був фаворитом Хаві, підкоривши тренера своєю результативність та вмінням грати спиною до воріт. Однак трансфер виглядав дуже важким для Барси через проблеми з фінансами. Для початку потрібно було продати Лєвандовскі.

Поляк не мав бажання покидати Каталонію, а захищали його люди президента Барселони. Спортивний директор Деку відмовився розглядати продаж Лєвандовскі. До того ж агент Роберта – Піні Захаві – близький партнер Лапорти.

Довбик провів шикарний дебютний рік в Іспанії. За сезон українець забив 24 голи в чемпіонаті, ставши найкращим бомбардиром Прімери. На Артема зараз претендують провідні клуби Європи.

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