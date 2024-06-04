У матчі 4-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи українки змогли врятуватись у доданий час з валійками (2:2). Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".

Відбір до Євро-2025, Ліга B, 4-й тур, жінки

Група 4

Україна – Уельс – 2:2

Голи: Калініна, 34, Козлова, 90+8 – Грін, 74 (п.), Фішлок, 77

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У черговому матчі відбору на континентальну першість Україна ледь не оступилась з Уельсом. Вже на першій хвилині номінальні гості могли відкривати рахунок після виходу сам на сам, але Келюшик у шпагаті встигла виставити ногу і врятувати. Натиск валійки створили добрячий – за перші три хвилини три кутових і 5 небезпечних ударів. Згодом нападниця Челсі Інгл ледь не вивела Уельс вперед, з гострого кута прошивши нашу голкіперку, але Шматко встигла вибити з лінії воріт.

В середині тайму дует Овдійчук-Калініна організував справжній шедевр. Нападниця турецького Фомгета Овдійчук отримала передачу на правому фланзі, змістилась ближче до центру і промчала до воротарського. Ольга могла бити сама, але прострілила ліворуч на партнерок. Роксолана Кравчук ефектно підстрибнула, пропустивши сферу далі, і та прилетіла до Калініної – форвард Ворскли в дотик переправила круглого у сітку.

По перерві Уельс протягом трьох хвилин перевернув все з ніг на голову. Спочатку Петрик завалила суперницю на газон у власному штрафному і арбітр призначив пенальті – нападниця Чарльтона переграла Келюшик. А згодом півзахисниці Рейна вдався божевільний постріл з далекої відстані.

На 5-й доданій хвилині "синьо-жовті" мали шанс врятуватись – навіс зі штрафного суперниця головою замкнула у стійку власних воріт. Українки таки змогли витиснути максимум – Козлова, яка вийшла на заміну, на 98-й хвилині відгукнулась на передачу зі стандару і головою спрямувала м'яч під поперечину.

Нічия принесла нам з 5 очок і залишила на третій сходинці турнірної таблиці. Уельс набрав 8 балів і опустився на друге місце.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок наші дівчата проведуть 12 червня на виїзді проти збірної Косово.

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