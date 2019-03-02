Рівалдо: Якщо Реал знову програє Барселоні, на Сантьяго Бернабеу може повернутися Моурінью

Колишній бразильський півзахисник Барселони Рівалдо заявив, що мадридський Реал може повернути на посаду головного тренера Жозе Моурінью.

"Сьогоднішнє Ель Класіко дуже багато значить для Соларі. Не дивно, що ситуація стає для нього складною. Якщо він знову програє на Сантьяго Бернабеу, то Реал програє вже другий турнір Барселоні.

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Дві поразки в матчі з головним і запеклим суперником протягом трьох днів можуть сильно нашкодити Соларі. У цьому випадку всі знову будуть говорити про Моурінью. Він є великим тренером, який досяг успіху в Мадриді. А повернення на Сантьяго Бернабеу – реалістичний варіант, особливо коли все йде не так", – цитує Рівалдо Marca.

Матч Реал – Барселона відбудеться в сьогодні, 2 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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