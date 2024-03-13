Колишній головний тренер Роми Жозе Моурінью працює над тим, щоб позбутися статусу безробітного.

Минулих вихідних португалець відвідав Саудівську Аравію, де взяв участь у низці заходів. Зокрема Моурінью побував на етапі гран-прі Формула-1. Там Жозе зустрівся з головою PIF Ясером Аль-Румаяном та іншими футбольними чиновниками.

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PIF – це державний фонд, який опікується футболом у Саудівській Аравії. Caughtoffside повідомляє, що Моурінью вже обговорив умови життя у королівстві та свій можливий переїзд задля роботи. Тренер готовий відновити кар'єру в місцевому чемпіонаті, хоча минулого літа відхилив пропозицію.

Зазначається, що PIF може запропонувати Моурінью кілька варіантів – очолити один із чотирьох провідних клубів (Аль-Хіляль, Аль-Наср, Аль-Ахлі чи Аль-Іттіхад) або ж крісло наставника головного тренера збірної Саудівської Аравії. До слова, національну команду наразі очолює Роберто Манчіні. Звісно, португалець отримає фінансові умови, на які не міг би розраховувати в Європі.

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