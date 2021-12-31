Півзахисник РБ Лейпциг Марсель Забітцер може опинитись у одному з лондонських топ-клубів.

Раніше вже повідомлялося про інтерес до 26-річного австрійця з боку Тоттенхема, де його особисто хоче бачити Жозе Моурінью. Однак "шпорам" доведеться виграти серйозну боротьбу за гравця.

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За інформацією ESPN, Забітцер також став трансферною ціллю Арсенала. Ймовірний перехід потенційному покупцю обійдеться у щонайменше 50 мільйонів євро.

До слова, Марсель провів 16 матчів у складі РБ Лейпциг у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти. Додамо, що Забітцер у складі збірної Австрії буде суперником України на чемпіонаті Європи, де команди потрапили до однієї групи.

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