Полузащитник РБ Лейпциг Марсель Забитцер может оказаться в одном из лондонских топ-клубов.

Ранее уже сообщалось об интересе к 26-летнему австрийцу со стороны Тоттенхэма, где его лично хочет видеть Жозе Моуринью. Однако "шпорам" придется выиграть серьезную борьбу за игрока.

Тоттенхэм может приобрести Забитцера – игрок также заинтересован в трансфере

По информации ESPN, Забитцер также стал трансферной целью Арсенала. Вероятный переход потенциальному покупателю обойдется в минимум 50 миллионов евро.

К слову, Марсель провел 16 матчей в составе РБ Лейпциг в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Добавим, что Забитцер в составе сборной Австрии будет соперником Украины на чемпионате Европы, где команды попали в одну группу.

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