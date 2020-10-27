Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью здивований реакцією своїх гравців на перемогу над Бернлі в рамках 6-го туру АПЛ.

Звітна зустріч для гостей складалася доволі важко. Єдиний гол вдалося забити на 76-й хвилині – відзначився Сон Хин Мін. Вже традиційно кореєць забив після асисту нападника збірної Англії Харрі Кейна.

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Схоже, Моурінью очікував зовсім іншої поведінки від своїх підопічних після фінального свистка. Наставник "шпор" опублікував фото із роздягальні у своєму Інстаграмі, де гравці "залипають" у телефонах. "Після великої перемоги у справді важкому матчі... Ознака нашого часу. Молодці, хлопці", – написав Жозе.

До слова, після шести турів Тоттенхем набрав 11 очок та посідає 5 місце у турнірній таблиці АПЛ. Відставання від лідера складає 2 пункти. Сон Хин Мін із 8 голами очолює список бомбардирів, а Харрі Кейн – асистентів (6 результативних передач).

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