Зустріч для гостей складалася доволі важко. Єдиний гол вдалося забити на 76-й хвилині – відзначився Сон Хин Мін. Вже традиційно кореєць забив після асисту нападника збірної Англії.

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Відзначимо, що для Кейна це 13-е очко за системою "гол+пас" (5+8) в 6 стартових іграх сезону. Цей показник є рекордним для АПЛ на такій стадії. Попереднє досягнення (13 очок) у сезоні-2004/05 встановив Тьєррі Анрі, а рівно через п'ять років повторив іще один екс-канонір – Сеск Фабрегас.

До слова, ще один рекорд встановив сам автор гола у ворота Бернлі. Сон Хин Мін став першим футболістом в історії чемпіонату Англії, якому вдалося забити понад 6 голів в перших трьох виїзних матчах сезону свого клубу.