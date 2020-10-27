Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью удивлен реакцией своих игроков на победу над Бернли в рамках 6-го тура АПЛ.

Отчетная встреча для гостей складывалась довольно трудно. Единственный гол удалось забить на 76-й минуте – отличился Сон Хын Мин. Уже традиционно кореец забил после ассиста нападающего сборной Англии Харри Кейна.

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Похоже, Моуринью ожидал совсем другого поведения от своих подопечных после финального свистка. Наставник "шпор" опубликовал фото из раздевалки в своем Инстаграме, где игроки "залипают" в телефонах. "После большой победы в действительно тяжелом матче... Признак нашего времени. Молодцы, ребята", – написал Жозе.

К слову, после шести туров Тоттенхэм набрал 11 очков и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера составляет 2 пункта. Сон Хын Мин с 8 голами возглавляет список бомбардиров, а Кейн – ассистентов (6 результативных передач).

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