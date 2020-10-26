Чемпіонат Англії 2020/21, 6-й тур

Брайтон – Вест Бромвіч – 1:1

Голи: Лівермор, 40 (автогол) – Грант, 83

Бернлі – Тоттенхем – початок о 22:00

Програму дня відкривав поєдинок між Брайтоном та Вест Бромвічем. "Чайки" у рідних стінах виграли лише один з останніх 11-ти матчів, але сьогодні перемога була близькою. Господарі вийшли вперед на 40-й хвилині внаслідок автоголу Лівермора – це п'ятий автогол на користь Брайтона з початку попереднього сезону АПЛ. Жоден клуб ліги, окрім Тотенхема, не отримував стільки автоголів суперника.

Рахунок 1:0 тримався майже весь другий тайм, але на 83-й хвилині Вест Бромвіч відігрався зусиллями Карлана Гранта, якому дали пробити з центру штрафного після передачі з правого флангу – 1:1. Це був останній гол у зустрічі. Брайтон знову не виграв у рідних стінах.

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