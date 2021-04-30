Жозе Моурінью не збирається відпочивати під час вимушеної відпустки.

Португалець приєднався до TalkSport. Британська радіостанція анонсувала співпрацю з одіозним тренером на час Євро-2020.

Моурінью отримає солідну компенсацію за відхід з Тоттенхема – португалець заробив на звільненнях майже 100 млн євро

Моурінью коментуватиме поєдинки континентального форуму і візьме участь у ранковій аналітичній програмі. Компанію йому складуть екс-гравці збірної Англії – Стюарт Пірс і Тревор Сінклейр. Для "Особливого" це не перший досвід роботи у ЗМІ – раніше він працював експертом на beIn sports.

Нагадаємо, Моурінью залишився без роботи 19 квітня, коли Тоттенхем звільнив його з посади головного тренера.

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