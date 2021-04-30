Жозе Моуринью не собирается отдыхать во время вынужденного отпуска.

Португалець присоединился к TalkSport. Британская радиостанция анонсировала сотрудничество с одиозным тренером на время Евро-2020.

Моуринью получит солидную компенсацию за уход из Тоттенхэма – португалец заработал на увольнениях почти 100 млн евро

Моуринью будет комментировать поединки континентального форума и примет участие в утренней аналитической программе. Компанию ему составят экс-игроки сборной Англии – Стюарт Пирс и Тревор Синклер. Для "Особенного" это не первый опыт работы в СМИ – ранее он работал экспертом на beIn sports.

Напомним, Моуринью остался без работы 19 апреля, когда Тоттенхэм уволил его с должности главного тренера.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо