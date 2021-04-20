Достроковий розрив контракту з Жозе Моурінью – це справа не з дешевих.

За умовами контракту, Тоттенхем зобов'язаний заплатити Жозе Моурінью за звільнення 17,5 млн євро, повідомляє The Sun.

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Видання також підрахувало, що за свою кар'єру португальский фахівець отримав близько 90 млн євро компенсації за дострокове припинення співпраці. Нагадаємо, Моурінью також звільняли Реал, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Після 32-х турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, відстаючи на 5 очок від топ-4.

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