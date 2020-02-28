Моурінью розповів про реабілітацію Кейна та Сон Хин Міна – позитивні новини для португальця

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував стан Харрі Кейна та Сон Хин Міна, які заліковують травми.

"Я б сказав, що Кейн трохи випереджає графік. Це вселяє надію. Замість двох матчів в кінці сезону він зможе взяти участь в чотирьох або п'яти.

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Він виконує вправи, які може на даному етапі, і добре себе почуває. Іноді ви слідуєте протоколу, але доводиться відкладати терміни відновлення через погане самопочуття. Але зараз все йде добре.

Сон Хин Мін поки ще далекий від повернення на поле, але прогноз теж хороший. Він зараз в Сеулі і скоро повернеться в Англію. Коли почнеться процес відновлення, ми спробуємо всі можливості, щоб він зіграв в цьому сезоні. Буде чудово, якщо в кінці чемпіонату у нас будуть Кейн і Сон", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Кейн травмував підколінне сухожилля на початку січня, і за прогнозами лікарів, може відновитись під завершення чемпіонату. Сон Хин Мін зламав руку в середині лютого та має повернутись одночасно із зірковим англійцем.

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