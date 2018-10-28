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Моурінью: Роналду знаходиться на тому рівні, де не потрібні питання та відповіді

22 жовтня 19:28 1031 Читать на русском
Моурінью: Роналду знаходиться на тому рівні, де не потрібні питання та відповіді
Жозе Моурінью / ФК Челсі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями перед матчем 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Не люблю прес-конференції. Не люблю говорити про окремих людей. Не хочу говорити з іспанськими журналістами, адже їх цікавлять лише Реал та Роналду.

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Я щасливий залишатись в МЮ до кінця свого контракту і сподіваюсь також працювати тут ще довше. Все, про що я думаю, це Юнайтед.

Думаю, що Кріштіану Роналду знаходиться на тому рівні, де не потрібні питання та відповіді. Він один з найкращих гравців усіх часів і ніхто не може сказати по-іншому.

Нам доведеться зіграти проти однієї з найсильніших команд у світі, і це мене мотивує, і я думаю, що прес-конференція піде в іншому напрямку, якщо це так, то і я хочу піти в цьому напрямку", – цитує Моурінью Football Italia.

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Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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