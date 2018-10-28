Вболівальниця Ювентуса №1: зваблива дівчина Роналду кардинально змінила імідж, розігравши фанатів

Наречена Кріштіану Роналду стала великою фанаткою Ювентуса. Джорджина Родрігес часто відвідує матчі туринського гранда, а днями в соцмережі поділилась своїм новим кольором волосся.

Роналду продовжує забивати за Ювентус, поки Реал гарячково шукає нового бомбардира. Саме в Турині Кріштіану першим серед усіх футболістів забив 400-й гол у топ-лігах Європи. Поки португальця звинувачують у згвалтуванні, його кохана не звертає на це уваги і додає собі фанатів з кожним днем.

У Джорджини вже є понад 7,5 млн підписників в Інстаграмі. Іспанка в цій соцмережі розіграла своїх шанувальників, опублікувавши фото у вигляді блондинки: "Я збожеволіла і перефарбувала волосся". Майже відразу після цього вона когось заспокоїла, а когось розчарувала – залишається з чорним волоссям. Цікаво, що більше лайків зібрала оновлена версія моделі (понад 1,2 мільйона).

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Дівчині Кріша не чужий футбол. Коли той грав за Реал, її часто можна було побачити на трибунах Сантьяго Бернабеу. Тепер вона ходить на Ювентус Стедіум і звертається до КР7 у соцмережі: "Ти завжди долаєш всі перешкоди на своєму шляху. Дякую, що даєш нам змогу насолоджуватись твоєю грою. Завжди більше і краще. Кохаю тебе, найкращий у світі".

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